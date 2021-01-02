Senenin İlk Meteor Yağmuru, 3-4 Ocak Gecesinde Gözlemlenebilecek

Büyük zorluklarla geçen 2020 yılını arkamızda bıraktık ve yepyeni bir yıla girdik. Birçok kişinin yeni umutlarla girdiği yeni yıl, astronomi sevenler için de ilk günlerinde sunduğu meteor yağmuruyla oldukça keyifli başlıyor diyebiliriz.

Astronomi meraklıları, pazar gününün erken saatlerinde Kuadrantid Meteor Yağmuru'na tanıklık edebilecekler. Aslında Kuadrantid Meteor Yağmuru, en güçlü meteor yağmurlarından olan Perseid ve Leonid kadar çok bilinmiyor.

Kuadrantid Meteor Yağmuru

Bu meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin şanssızlığı ise olayın gerçekleşeceği sırada gezegenimizin uydusu Ay'ın fazlasıyla parlak olacak olması. Ayrıca bu meteor yağmurunun pik noktası diğerleri gibi birkaç gün değil birkaç saat sürecek.

Tabii yine de planlama iyi yapılırsa her halükarda oldukça etkileyici bir manzarayla baş başa kalınabilir. Cnet'te yer alan habere göre bu meteor yağmurunda saatte 100'den fazla meteor oluşabiliyor. Ayrıca iyi bir gözlemin gerçekleşmesi için ışık kirliliğinden de kaçınmak gerekiyor.

Meteor yağmurunun belirgin olarak görülebileceği zaman dilimi, ülkemizdeki sokağa çıkma yasağı kapsamındaki süreye denk geldiği için herkesin ışık kirliliğinden kaçabileceği noktalara gitmesi pek mümkün olmayabilir. Ancak ışık kirliliğin az olduğu yerlerde yaşayan okurlarımız için bu meteor yağmurunun ne yönde gerçekleşeceğinden de bahsedelim.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı'nın 2020 meteorlar rehberinde yer alan bilgiye göre bu meteor yağmurunu gözlemlemek için "Gece yarısından sonra kuzeydoğudan yükselecek olan Çoban Takımyıldızı ve Büyükayı Takımyıldızı civarına" bakmak gerekiyor. Yeni yılın ilk meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenlere şimdiden iyi seyirler dileriz.