Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü

Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Senegal Ulusal İtfaiyesi'nde görevli Colonel Cheikh Fall tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın çok büyük bir kaza olduğu belirtilirken, "125 kurban vardı ve 38'i hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.