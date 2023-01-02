Senegal'de hamile vekile saldırdılar! Hapis cezası istendi!

Mahkeme, muhalif vekiller Amadou Niang ve Massata Samb'in, saldırıya uğrayan vekil Amy Ndiaye Gniby'e, 5 milyon frank (152 bin lira) para cezası ödemesine de hükmetti.

Mahkeme ayrıca vekillere altışar ay hapis cezası verdi.

1 Aralık'ta yapılan bütçe görüşmelerinde basına yansıyan görüntülerde, milletvekili Samb'ın Gniby'e tokat attığı yer almıştı.

Gniby, tokadın ardından Samb'e sandalye fırlatmaya çalışmış ancak bu sırada diğer vekil Niang tarafından atılan tekmeyle yere düşmüştü.

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakar" kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisi "Cumhuriyet İttifakı"nın da bulunduğu Benno Bokk Yaakaar koalisyonu, meclisteki 165 koltuktan 82'sini alarak seçimin galibi olmuş 2017'deki seçime nazaran 43 koltuk kaybetmişti.