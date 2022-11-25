Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti!

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda ilk golü bulan taraf Senegal oldu. 41. dakikada Katar ceza sahasına gönderilen top, savunma oyuncusu Khoukhi'nin ayağına dolanınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Dia düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Senegal ikinci yarının başında da Jokobs'un kullandığı kornerde Diedhiou'nun kafa golüyle farkı ikiye yükseltti: 0-2.

Katar, yediği ikinci golden sonra hücumda etkinliğini arttırdı. Afif ve Ali'nin sürüklediği ataklarla Senegal ceza sahasına kadar gelen Katarlı oyuncular, son vuruşlarda ise etkisizdi.

Katar 67. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya altı pas önünde Mohamad diziyle vurdu, yere de çapan topu kaleci Mendy sağına uzanıp son anda kornere çeldi.

Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Muntari'den

Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Muntari yalnızca 4 dakika sonra golünü atarak adını Katar tarihine yazdırdı.

Sağ kanattan gelişen atakta Mohamad'in ön direğe yaptığı ortaya Muntari kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

Katar beraberlik umudu için yüklenirken, kalesinde 3. golü gördü. Sağ kanattan hızlı gelişen Senegal atağında Ndiaye ceza sahasına girdi, yerden geriye çıkardığı topa Diegn gelişine vurdu ve Katar'ın umutlarını bitirdi: 1-3.

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti. Katar ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Tribünlerde 41 bin 797 taraftar olduğu açıklandı.