Sen neymişsin be Ediz Zeyrek!

Yerel seçimlerden istediğini alan CHP'de "liyakat" söylemlerinin yerinde yeller esiyor. CHP'li belediye başkanları mazbatayı alır almaz yandaşlarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde, yerel seçim süreci boyunca İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Bugün de Ediz Zeyrek'in 3 farklı belediyede, 4 farklı görevi olduğu ortaya çıktı. CHP yönetimindeki İBB'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Zeyrek hem Kadıköy Belediye Meclis Üyesi hem de Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Zeyrek ayrıca, Çankaya Belediyesinin 2 iştirak şirketinde de mali müşavirlik görevine getirildi.