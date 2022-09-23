Masterchef'te Mehmet Şef'ten tepki
MasterChef'te Fatma Nur'a tepki gösteren Mehmet Şef "'Sen misin buraların uyanığı" sözleriyle uyarladı. Nur, bu sözler üzerine göz yaşlarını tutamadı.
Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef, 22 Eylül Perşembe akşamı 79'uncu bölümüyle ekranlara geldi.
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Haftanın üçüncü ve son takım oyununun gerçekleştiği gecede; takımlar Diyarbakır'da hünerlerini sergiledi.
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Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışmanın son bölümünde; takımlar Diyarbakır'daki misafirlerine;Habenisk çorbası, içli köfte, duvaklı pilav, nardan aşı, burma kadayıf yemeklerini yaptı.
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Kıyasıya mücadele eden takımlar, yemekleri yetiştirmeye çalışırken; mavi takımın ocağında sıkıntı oldu.
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