Sen hangi milletin vekilisin Ferhat?

TBMM 26. Dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, EURO 2024'te Türkiye ile Portekiz'in karşılaştığı ve Millilerin sahadan 3-0 yenik ayrıldığı maç esnasında attığı tweetle bu kadar da olmaz dedirtti.

Sosyal medya hesabından Kürtçe "Bijî Portîkez" yani "Yaşasın Portekiz" şeklinde bir tweet atan Encü, hangi ülkenin milletvekili olduğunu unuttu.

Paylaşımın ardından Encü'ye tepki yağarken, Portekiz destekçisi vekil paylaşımından geri adım atmadı.

Encü'nün daha önce de bebek katili PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı kıyafetlerle poz verdiği ortaya çıktı.