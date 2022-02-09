Selin Ciğerci'nin yüzüğü olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin 30 karatlık yüzüğünün fiyatı olay oldu. Ciğerci, canlı yayında yüzüğünün fiyatını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci'nin 30 karatlık yüzüğü sosyal medyanın gündemine düştü.
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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ciğerci'nin yüzüğü tartışmalara neden oldu.
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Programın sunucularından Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, Cigerci'nin dikkat çeken yüzüğünü denediler.
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Yüzüğün fiyatıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Ciğerci, Müge Dağıstanlı'nın, "Bu yüzükle ev alırsın, araba alırsın, yazlık da alırsın" yorumuna "Evet" diyerek karşılık verdi.
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