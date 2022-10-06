Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Survivor adayı
Eşi Gökhan Çıra'dan kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisi ile katılıp boy göstermişti. Ciğerci’nin yeni sevgilisi Asil Cengiz’in, 2019 Survivor adayı olduğu ortaya çıktı.
Olaylı bir evlilik sürecinden geçen Selin Ciğerci, daha önce bir kez evlenip ayrıldığı Gökhan Çıra ile olan ilişkisine bir şans daha vermişti.
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Fakat ikinci bir şans verdikleri evlilikleri, Gökhan Çıra’nın tekrar aldatmasıyla sona ermişti.
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Ciğerci’nin hayatında birinin olup olmadığı ise en çok merak edilenler kategorisinde yerini almıştı.
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Ciğerci’nin yeni sevgilisi Asil Cengiz’in, 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda aday olduğu ortaya çıktı.
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