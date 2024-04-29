Geçmişten bugüne yaşanan en ilginç ve trajik sosyal medya kazaları!
2000’li yılların ortasında hayatımıza eğlence ve sosyalleşme amaçlı giren sosyal medyanın görsel bir fanusa dönüşmesiyle birlikte sosyal medyadan kaynaklı trajik ve ilginç kazalarda artmaya başladı. Kimisi bir video, kimisi ise bir fotoğraf uğruna canından oldu. İşte o kazalar..
İş kazası, trafik kazası gibi sık sık duyduğumuz kaza türlerinin yanı sıra sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bir de sosyal medya kazaları eklendi.
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Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte her yıl Türkiye’de ve dünyada selfie ve video çekme çılgınlığından kaynaklı olarak birçok insan yaralanıyor ve ölüyor.
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Selfie ve video çekiminde yaralanma ve ölümlerin en çok gerçekleştiği ülkeler sırasıyla; Hindistan, ABD ve Rusya.
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Türkiye’de de sosyal medyanın etkisinden kaynaklı olarak fotoğraf veya video çekerken yaralanan veya ölen insan sayısı günden güne artıyor.
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