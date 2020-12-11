Selen Domaç Seni Çok Bekledim’deki karakterini anlattı

Erzincan ve İstanbul’un ardından Katar çekimleri hızla devam eden “Seni Çok Bekledim” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Başarılı oyuncu Selen Domaç ‘Songül’ karakteri ile dizide yer alacak. Güzel oyuncu proje ile buluşmasını ve rolünü anlattı;

"SENARYO BENİ İÇİNE ÇEKTİ"

“Belki içindeyken anlamıyoruz ama biraz dışarıdan baktığımızda ya da üstünden biraz zaman geçtikten sonra fark ediyoruz ki; Olaylar, kişiler, zamanlamalar birbirine görünmez iplerle bağlı. Bence bu çok etkileyici bir sistem içinde olduğumuzun müthiş bir göstergesi. Hiçbir şey boşuna olmuyor. Bizim hikayemizin de bu konuyu işleme biçimi, kurulan matematik ve bağlantılar beni ilk andan itibaren oldukça etkiledi ve senaryonun içine merakla çekti.”

Benim oynadığım karakter ‘Songül’ de büyük umutlarla geldiği İstanbul’da kaybolmak istemiyor. Bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eşine çok aşık. Kızına sahip çıkıyor ve daha fazlasını istemeyi de kendine hak görüyor. Tek isteği çok sevdiği kocası ve kızıyla daha iyi standartlarda yaşamak. Bu yüzden de hayatta bir takım riskler almaya değer diye düşünüyor.

"HİKAYESİ DİĞER YAPIMLARDAN AYIRIYOR"

Oyuncu, “Seni Çok Bekledim”i ekrandaki diğer yapımlardan hikayesi ile ayırıyor;

“Hayattaki her anın işleyişi ve insanların birbirleriyle olan bağları daha önce böyle güzel bir matematik ve akılla anlatılmamıştı, seyircinin pek çok yerde "Evet, işte bak boşuna değil beş dakikayla kaçırılan vapurlar, bir yerden bir yere geçişler, aniden başlayan yağmur, anahtarın evde unutulması, birdenbire değiştirilen yollar" diyeceğini düşünüyorum.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği, Skala Yapım ve Dnz Film imzalı “Seni Çok Bekledim” yakında Star’da.