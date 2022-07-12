Selde Kaybolan Vatandaş Ölü Bulundu

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.” İfadelerine yer verildi.