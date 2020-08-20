AjansHaber.com.tr Gündem Okullar için yine çağrı yaptı

Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' çağrısında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları yazdı:

''Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte...''

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