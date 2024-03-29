Selçuklu sultanlarının DNA analiziyle heykelleri yapıldı!
Konya’da "Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi" projesi kapsamında, DNA ve anatomi analizi yapılan, 12'si sultan 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.
6 yılda tamamlanan eserler, açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.
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Fotoğrafta, Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarından Rükneddin Süleyman Şah'ın heykeli görülüyor.
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Fotoğrafta Selçuklu sultanlarından II. Kılıçarslan'ın heykeli görülüyor.
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Fotoğrafta Selçuklu sultanlarından Şehinşah Melikşah'ın heykeli görülüyor.
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