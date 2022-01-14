Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."
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