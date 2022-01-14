AjansHaber.com.tr Gündem Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Karayılan, senin canını alacağız bilesin
Dolar'da günün ilk rakamları
Turkovac aşısının etkinlik oranı ne?
Banka müdürü zimmete para geçirdi
"Rusya, uyduları denizden fırlatmayı öneriyor"
"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu
Zincir marketlerde hangi ürünler satılamayacak?