Daha önce kiralık olarak Kasımpaya forması giymişti

Süper Lig 'de Dünya Kupası arasına 15 puanla 13. sırada giren Kasımpaşa'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Ligde son 5 haftada 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan İstanbul ekibi, Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirmişti.

Armin Hodzic ile anlaşma sağlandı

Alt sıralardan uzaklaşmak için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan lacivert-beyazlılar, ilk transferini yaptı. Kasımpaşa, daha önce kiralık olarak takımın formasını giyen hücum oyuncusu Armin Hodzic'le anlaşmaya vardı. Serbest durumda bulunan başarılı oyuncu, devre arasına kadar takımla çalışacak ve transfer dönemi açıldığında resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu olacak.

2020/21 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Bosnalı forvet, 23 maçta 7 gol attı ve 1 asist yapmıştı.