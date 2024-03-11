Selçuk İnan ilk maçında Santos'u mağlup etti! 2-0
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmadaki golleri 9. dakikada Deian Sorescu, 85. dakikada Denis Draguş kaydetti. Cenk Tosun, maçın son dakikalarında kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 31'e yükseltirken Beşiktaş 46 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
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