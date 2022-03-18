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Selçuk Bayraktar'dan SİHA'lı Çanakkale paylaşımı

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, SİHA tarafından çekişmiş Çanakkale Zafer Anıtı'nın fotoğrafını paylaştı.

Bayraktar İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Twiter hesabından Çanakkale Zaferi'ne dair paylaşımda bulundu.

Bayraktar'ın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..." Çelik zırhlı gemilerin, Seyit Onbaşıların imanına çarpıp battığı bir destandır; 18 Mart Çanakkale Zaferi" paylaşımı binlerce beğeni aldı.

SİHA tarafından çekilmiş Çanakkale Zafer Anıtı'nın görüntüsünü paylaşan Selçuk Bayraktar, "Çanakkale Geçilmez" dedi. 

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