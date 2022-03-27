Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma MİUS'a ait yeni görüntüler paylaştı. Paylaşımda Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme modeline kanatların takıldığı görüldü.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından üretim merkezine ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu.
Paylaşımda, Baykar'ın üretim merkezine ilişkin görüntüler yer aldı. Ayrıca Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme modeline kanatların takıldığı da görüldü.
Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde;
Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi... CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da...
Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, "CEZERİ, Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB1, BayraktarTB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA" ifadelerine yer verdi.
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