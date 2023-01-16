Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a yanıt

Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a cevap veren Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Babacan'a Haluk Bayraktar'ın ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan da tepki geldi.

"Siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" dedi.