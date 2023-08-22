Selçuk Bayraktar: Türkiye'nin uzay serüvenine destek olacağız

Tuz Gölü'nde devam eden TEKNOFEST roket yarışmasında konuşan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'e olan ilginin oldukça yoğun olduğunu belirtti.

1 milyonun üzerinde öğrencinin TEKNOFEST'e başvurduğunu belirten Bayraktar, "Koca bir TEKNOFEST kuşağı yetişiyor." dedi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek vermek için yola çıktıklarını vurgulayan Bayraktar, "Ülkemizin uzay serüvenine destek vermek için yola çıktık. Alçak yörünge takım uyduları ile bazı özel haberleşme ve seyrüsefer çalışmalarına destek olacağız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, uzay çalışmalarına ayırdıkları bütçenin kendi öz sermayelerinden karşılanacağını belirtti.