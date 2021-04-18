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Selçuk Bayraktar: TB-2 SİHA'lar sınıfına göre dünyanın en iyi robot uçağı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'ların kendi sınıfında dünyanın en iyi robot uçağı olduğunu belirtti, 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan SİHA'ların yüzde 93 yerlilik oranı ile üretildiğine dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden "Köklerden Göklere" notu ile paylaştı.

Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı TB2 SİHA'ların 40'ı aşkın bilgisayardan oluştuğunu ifade eden Bayraktar, SİHA'ların yüzde 93 yerlilik oranı ile muadillerine göre dünyada rekor kırdığını kaydetti.

Bayraktar, tüm kritik aksam ve bileşenlerinin milli olduğunu, özgün tasarımının da Türk mühendislerin eseri olduğunu kaydetti.

Selçuk Bayraktar, yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemine sahip olan TB2'lerin kendi sınıfının en iyisi olduğuna da vurgu yaptı.  

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