Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

Babası Özdemir Bayraktar'ın da İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiğini belirten Selçuk Bayraktar, "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60'larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yad ettik." dedi.

"Bu geçişi rahmetli babam Özdemir Bayraktar'a addediyoruz"

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sarıyer'deyiz. Burası çocukluğumuzun geçtiği yer. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar, gençliğinde Boğaz'ı yüzerek geçermiş. Bize hikayelerini anlatırdı. Akıntıyı hesap edip karadan giden arkadaşlarıyla yarışırmış. En son 60'lı yaşlarında karşıdan karşıya geçmişti. Yaklaşık 1 saat önce yüzmeye başladık. Bu geçişi rahmetli babam Özdemir Bayraktar'a addediyoruz."

