Selçuk Bayraktar bu sabah paylaştı! 'Sahura kadar emek verdik ve tamamladık'

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sabah saatlerinde yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi çekti. Bayraktar, "AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık." ifadelerini kullandı.

#AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...✈️🐳🚀



Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SR0TJTbJIM — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 1, 2021

1 MAYIS MESAJI

Bayraktar paylaşımını, 'Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla bitirdi.

AKINCI VE AKSUNGUR TESTLERİ

Öte yandan Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.