Selçuk Bayraktar; "Bağımsızlığımız için milli savunma sanayine sahip olmamız şart"

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, beşinci yılında Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in Azerbaycan tanıtım toplantısında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 'Yüksek teknolojiyi kimseye bağlı olmadan gerçekleştirmeliyiz' diyen Bayraktar, "TEKNOFEST Azerbaycan'da da yoluna 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji tutkunlarını elini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvurmaya çağırıyorum" açıklamasında bulundu.





Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

* Her alanda yurtdışında bağımlı olmaya direnen gençlerimizin dünyada biz de buradayız dediği bir platform. Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali... Bu sene Samsun merkez olmak üzere Karadeniz'de düzenleyeceğiz.

* TEKNOFEST gün geçtikçe büyüdü. Büyümeye devam ediyor. Türkiye dışında gerçekleştireceksek bunu can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Azerbaycan'da yapıyoruz. Bağımsızlığımız için milli savunma sanayine sahip olmamız şart.

* Yüksek teknolojiyi kimseye bağlı olmadan gerçekleştirmeliyiz. Bayraktar SİHA'larımızın görev yaptığı terörle mücadelede ve kanayan yaramız Karabağ'da gördük. Karabağ işgalden azat oldu.

* Yüksek teknolojiyi kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Bugün Bakü'de evimizdeyiz. İstanbul'da ellerin yükseldiği duaya Bakü'de amin denir. TEKNOFEST 14 yarışmayla başladı. 20 bin öğrenci başvurdu. Teknoloji yarışma platformu olarak 39 farklı yarışmayla devam ediyor.



* Bu öğrenciler ülkemizin kritik projelerinde devam ediyor. TEKNOFEST Azerbaycan'da da yoluna 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji tutkunlarını elini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvurmaya çağırıyorum. Türkiye'nin 4 yanında DENEYAP teknoloji ve bilim merkezleri kurarak sen ne yapabilirsin hedefiyle projeleri destekliyoruz. Azerbaycan'da da kurduğumuz DENEYAP'larla geleceğin teknolojilerine kardeşlerimiz hazırlanacak.

* Kafkas İslam Ordusu'ndan Karabağ savaşına uzanan tarihimiz gösterdi ki uzak kaldığımızda birbirimizden hep kaybettik. Omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz.

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycanda Bayraktar: Yüksek teknolojiyi kimseye bağlı olmadan gerçekleştirmeliyiz

26 Mayıs'ta Bakü'de

Azerbaycan, TEKNOFEST Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali’ne 2021'de ilk kez katılmıştı. Festivalin Azerbaycan ulusal çadırında Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan sergi alanında, 11 yerel firma ve start-up’ın ürün ve çözümlerinin yanı sıra yerel insansız hava araçları da sergilenmişti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı profesyonel pilotlar, etkinlik kapsamında düzenlenen hava gösterisinde MiG-29 savaş uçakları ile tekli uçuş gösterileri gerçekleştirmişti.

TEKNOFEST Azerbaycan ilk kez 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Bakü Crystal Hall ve çevresindeki sahil bulvarında gerçekleşecek. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizatörlüğündeki TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.

Paydaşlar ve katılımcı firmaların ürün ve projelerinin yanı sıra genç teknoloji tutkunları tarafından geliştirilen prototip ve STEM projelerinin de ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı festivalde, insansız hava araçları ve helikopterlerin de açık havada sergileneceği bir statik alan yer alacak.

Festivalin etkinlik programı kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin hava gösterilerine ek olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri, ana sahnede gerçekleşecek sanatçı performansları, dikey hava tüneli, su gösterileri, uçuş simülatörleri, robot gösterileri ve daha birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak.

Festival kapsamındaki yarışmalar ve başvuru tarihleri

-Bakü Skills: Bakü Skills yarışması ile yarışmacıların 3B yazıcı teknolojileri konusundaki becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

-Çevre Teknolojileri Yarışması: Çevre Teknolojileri Yarışması'nın ana hedefi insanların gezegen üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

-Tarım Teknolojileri: Azerbaycan’da ve dünyada tarımla ilgili büyük zorluklar yaşanmakta ve bu zorluklar çevre, ekonomi ve sağlığı etkilemektedir. İlaveten, gıda talebi dünya nüfusunun büyümesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Ana hedef tarım sorunlarını tarım teknolojileriyle gidermektir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

-İnsanlık Yararına Teknoloji: Yarışmanın amacı, yarışmaların teknolojik bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinci ile bütünleştirerek, topluma faydalı projeler üretmelerine destek olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

-İnsansız Hava Aracı Yarışması: Birçok ülkede düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması ile öğrencilerin uzay ve havacılık ile hava araçlarına olan ilgileri artırılarak öğrencilere bu alanda temel uçuş bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat

-Planör Yarışması: Planör yarışması ile gençlerin uçak modelleme ve uçak tasarım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat

-CanSat: Birçok ülkede düzenlenen Model Uydu yarışmaları ile öğrencilere uzay ve havacılık alanında becerilerini, bakış açılarını ve bilgi birikimlerini geliştirme imkânı sunulmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat

-Smart Karabağ Hackathon: Bu projede, Nesnelerin İnternetinin (IoT) öneminin yanı sıra, diğer teknolojiler de yadsınamaz bir rol oynuyor. Örneğin, "Uygulama Programlama Ara yüzü" (API), "Yapay Zeka" (AI), "Bulut Bilgi İşlem Hizmetleri", "Panolar", "Makine Öğrenimi", "Makineden Makineye İletişim", ve "Örgü Ağlar" ve diğer teknolojiler raporlanabilir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2022

-Robotik: Yarışmanın amacı, günlük yaşamda veya uzayda insanlara fayda sağlayabilecek ya da insanların işlerinin bir kısmını gerçekleştirebilecek, günlük rutinini basitleştirebilecek ve hatta insanları eğlendirecek robotlar tasarlamaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat