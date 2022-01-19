Selanik'te haftalardır devam eden gizemli seslerin sırrı çözüldü.

Aralık ayından bu yana neredeyse her gece Selanik'te duyulan tuhaf ses, kent sakinlerini ürkütmeye devam ediyordu

Sakinler, bu sesi şehrin birçok mahallesinde duyulabilen, ancak en çok Kifisias ve Akropoleos yollarının buluştuğu bölgeden gelen 'sağır edici, hatta uhrevi bir ses' olarak tanımlıyor.