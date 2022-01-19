Selanik'te haftalardır devam eden gizemli seslerin sırrı çözüldü.
Yunanistan'ın Selanik kentinde yaklaşık 5 haftadır gizemli sesler duyuluyordu. O sesin sırrı sonunda çözüldü.
Haftalardır süren sessin sırrı bir türlü tesbit edilememişti.
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Özellikle geceleri artan garip sesin kaynağına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, sesten ötürü birçok mahallede insanların uyuyamadığı belirtiliyordu.
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Aralık ayından bu yana neredeyse her gece Selanik'te duyulan tuhaf ses, kent sakinlerini ürkütmeye devam ediyordu
Sakinler, bu sesi şehrin birçok mahallesinde duyulabilen, ancak en çok Kifisias ve Akropoleos yollarının buluştuğu bölgeden gelen 'sağır edici, hatta uhrevi bir ses' olarak tanımlıyor.
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Jeoloji Profesörü Efthimios Lekkas, gürültünün doğal kaynaklı olma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Daha ziyade, bir insan faaliyetinden kaynaklı olabilir" dedi.
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