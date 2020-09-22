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"Selam Tevhid" soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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