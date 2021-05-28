Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'de görülen celsesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef aldığı belirtilmişti.

Söz konusu ifadelerin yer aldığı iddianamede, şu tespite yer verilmişti:

"Terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yargılanan şüphelinin kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında yaptığı söylemler ve paylaşımların geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği ile eylem bir savunma metni içerisinde dahi olsa terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşımakta olduğu, yine müştekiyi tehdit niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Demirtaş'ın "tehdit" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.