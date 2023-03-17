Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi!

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi. Soylu, "Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız." dedi.

Bakan Soylu, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde can kaybının 18'e yükseldiğini açıkladı.