Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!
Fatma hemşirenin cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte selin etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Adıyaman'da sel felaketinde kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Tekdal'ın 1.5 yaşındaki kayıp kızını arama çalışmaları devam ediyor.
Fatma hemşirenin bulunmasıyla birlikte selin etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.
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