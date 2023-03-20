AjansHaber.com.tr Gündem Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Fatma hemşirenin cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte selin etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Adıyaman'da sel felaketinde kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Tekdal'ın 1.5 yaşındaki kayıp kızını arama çalışmaları devam ediyor.

Fatma hemşirenin bulunmasıyla birlikte selin etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Motorine zam geliyor!
Düşen helikopterde YPG'nin üst düzey ismi öldü
Türkiye'den Finlandiya'ya onay İsveç'e veto!
Bakan Kurum: Sözlerimizi tutacağız!
DSP'den AYM'nin HDP kararına çok sert tepki
Yerli otomobil Togg'a 17 bin 275 sipariş verildi!
18 yaşındaki gençten adaylık başvurusu!