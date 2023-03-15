Sel Felaketi! Üç bakan afet bölgesinde!

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamalarda bulundu.

"Can kaybı yükseldi"

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu coğrafya belirli riskleri de barındıran bir coğrafya. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi bizde de hissediliyor. Yıla yayılması gereken yağışın, kısa aralıklarla yoğun bir şekilde toprakla buluşması işlerimizi de güçleştirmektedir, bu olağanüstü bir durumdur."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, sel felaketinde ciddi bir şekilde etkilendi. Bu topraklarda görmediğimiz yoğunluk görülen yağmur nedeniyle derelerde taşmalar oldu. Adıyaman'da da aynı afet söz konusu. Hasar tespit çalışmalarını ara vermeden sürdüreceğiz. Tam kuraklık ile ilgili konuşurken neredeyse yılın yarısındaki yağış oranını 1 günde yaşadık.