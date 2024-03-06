'Seksenler' dizisinin yıldızı hayatını kaybetti!
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi.
Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem Kağıthane D-100 Karayolu’nda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan oyuncu kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem, Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandırıyordu.
Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
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