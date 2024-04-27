Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu oldu

Uğur Dündar'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, kullanılan oyların %70'ini alarak Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı. Şekip Mosturoğlu, uzun süre Aziz Yıldırım yönetiminde yer almıştı.

Bu sonuç, Fenerbahçe'deki Seçimli Genel Kurul öncesi Başkan Ali Koç'a bir mesaj olarak algılandı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

Şekip Mosturoğlu kimdir?

Şekip Mosturoğlu 20 Nisan 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Mosturoğlu sonrasında ise avukatlık yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2024 yılında yapılan seçimlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.