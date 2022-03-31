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Şekere yüzde 31 zam geldi!

Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti.

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı.

Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı.

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

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