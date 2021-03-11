Şekerde ‘tatlı’ rekor

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları, ilk defa şeker üretim kotasını doldurup 14 bin ton şeker ihraç edebilecek duruma geldi. Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu “1956’dan bu yana ilk defa böyle bir değeri yakaladılar. Hem pancarda hem de şekerde yüzde 40, yüzde 50 artışımız var” dedi

Özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi ödeyerek Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını 2018 yılında satın alan Albayrak Grubu, SUKKAR markasıyla başladığı şeker üretiminde rekor kırdı. Her iki fabrikada azalan üretimi canlandıran Grup, fabrika bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirketi ile üç yıl boyunca çiftçilere modern tarım araçları ve yağmurlu sulama kolaylığı gibi önemli desteklerde bulundu. Bu sayede daha fazla pancar üretimiyle şeker ihtiyacı karşılanırken, ülke ekonomisine ve çiftçi ailelerine de önemli katkılar sağlandı. Böylelikle 2019- 2020 döneminde işlenen 610 bin ton pancarla 91 bin ton şeker üretim rekoru kıran Grup, rotasını da ihracata çevirdi.

ERZURUM'DA GÜNLÜK ÜRETİM 4 BİN 200 TON

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, fabrikanın devralındıktan sonra önemli ölçüde yenilendiğini söyledi. Erzurum ve Erzincan’daki fabrikalara yatırım yaptıklarını ifade eden Karavaizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fabrikaların kapasitesi Erzincan’da 1200 ton, Erzurum’da 1800 ton olurken, 1976 yılında modernize edilerek Erzincan’da 1500 tona, Erzurum’da 3000 tona çıkarılmış. Bizim de yaptığımız yatırımların neticesinde Erzincan’da 2 bin 200 tona, Erzurum’da günde 4 bin 200 ton pancar işleyecek duruma geldik. Fabrikada daha önce 100 ton pancar işlenip 45 ton buhar kullanılırken, bu yapılan yatırımların neticesinde 100 ton pancar için 33 ton buhara düşürüldü. Hedefimiz 30 tonun altında buharla fabrikayı çalıştırmak.”

PANCARDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Bu yıl şeker pancarı üretiminde bütün fabrikaların rekor kırdığını belirten Karavaizoğlu, “Erzurum ve Erzincan fabrikaları kaç senedir kotasını dolduramayan fabrikaydı ve ilk defa kotasını doldurduğu gibi 14 bin ton da ihraç edebilecek C şekeri üretimi yaptı. Bu tarihinde ilk defadır yani 1956 dan itibaren ilk defa böyle bir değeri Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları yakaladı. Önceki yıllara göre hem pancarda hem de şekerde yüzde 40 yüzde, 50 oranında artışımız var ve bu büyük bir başarı” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTÇİYE 185 BİN TON KÜSPE HİBESİ

Rekoltenin düşmemesi için gayret ettiklerini vurgulayan Karavaizoğlu, bu süreçte 185 bin ton küspe ve 22 bin ton da melas ürettiklerini anlattı. Hayvancılığa destek olsun diye 185 bin ton küspenin 120 bin tonunu çiftçilere para almadan hibe ettiklerini bildiren Karavaizoğlu, şunları kaydetti: “Erzurum ve Erzincan’da 115 bin dekar alanda ekim yapıyoruz ve 2 bin 500 çiftçimizden bu pancarları tedarik etmeye başladık. Bölgede verim düşük ama Türkiye’nin en kaliteli pancarı buralarda yetişiyor. Pancar içindeki şeker oranlarımız çok yükseldi. Türkiye’de yok böyle bir şey. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi ‘Türkiye artık şeker ithal değil, ihraç edecek’ bir konuma geldi.”