Şeker: "Planlı tarımsal üretime geçilecek"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nüfus artışı ve küresel iklim değişikliği nedeniyle gıdaya olan talep artışının, doğal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, tarım politikalarının amaçları ve ilkeleri doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılması için planlı tarımsal üretime geçileceğine dikkati çeken Şeker, üreticinin, emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli üretim modeline geçilmesinin teşvik edildiğini aktardı. Şeker ayrıca özel mülkiyete ait atıl tarım arazilerinin devlet eliyle kiralanarak tarımsal faaliyete dahil edildiğini, kira gelirinin de mülk sahiplerine verileceğini vurguladı.

Kanunla, kesinleşmiş orman kadastrosu sonucunda kenarlaşma hataları, teknik hatalar ve mükerrer kadastro nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunlarının da giderildiğini anlatan Şeker, "Bu düzenlemeyle seçim bölgem Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Isparta, Muğla, İzmir, Antalya gibi 40 ilimizde 15-20 bin hektar alanda 15 bin vatandaşımızın problemi çözülüyor." dedi.

Kanun teklifinde olmayan ancak 3 hektarın üzerindeki vatandaş tapulu özel orman alanlarının da yeniden değerlendirilerek, vatandaşı orman düşmanı yapmadan çözüm yollarının aranması gerektiğini aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"Bu kanun teklifinde olmayan ancak 81 ilimizde vatandaşların mağdur olduğu diğer bir konu ise 2005 yılından önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları neticesinde vatandaşa verilen T.C. tapularının yıllar sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orman kadastrosu sonucu 'orman' diyerek geçersiz kılınmasıyla yaklaşık 300 bin vatandaşımız hem mağdur ediliyor hem de vatandaşın devletin kurumlarına olan güvenini azaltıyor. Vatandaştan kaynaklanmayan bu problemin de bir an önce çözülmesi şart."