Şeker: "Kocaeli, 142 milyon lira destek sağlayacak"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bu yana çiftçilere verdiği desteği anlattı.

Belediyenin çiftçilere, gübre için 30 milyon lira, akaryakıt için 19 milyon lira, yem bitkileri tohumu için 22 milyon lira, sera naylonu için 5 milyon lira, modern sera kurulumu için 1 milyon 500 bin lira, kümes hayvanı ve ekipmanı için 1 milyon lira, arıcılık için 534 bin lira, meyve fidanı ve desteği için 1 milyon 200 bin lira destek verdiğini kaydeden Şeker, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki tarım sezonunda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 142 milyon lira destek sağlayacak." dedi.

Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçirdiğini ifade etti.

Projeyle belediyenin, 2022 yılında 1140 dönüm alana 4 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimini gerçekleştirdiğini söyleyen Şeker, bu sayede çiftçilere 65 milyon lira destek verildiğini belirtti.