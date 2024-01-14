AjansHaber.com.tr Gündem Şehitler son yolculuklarına uğurlandı!

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

1 5

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

2 5

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.

3 5

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.

4 5