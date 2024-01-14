Şehitler son yolculuklarına uğurlandı!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.