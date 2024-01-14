Şehitler son yolculuklarına uğurlandı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.