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Şehitler için yarın cenaze töreni düzenlenecek!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 polisimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 polisimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Gaziantep Nurdağı Bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polislerimizin cenaze töreni 05.02.2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda yapılacak olup, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Polis Şehitliği'nde defnedilecek.

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