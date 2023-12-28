Şehit yakınına hakaretin adı "kişisel tavır" oldu!

İYİ Parti eski Genel İdare Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eski tarihli bir videoda, şehit ailesinin isteği üzerine CHP'nin çelengini kaldıran vatandaş hakkında "İte bak, önemli bir şey yaptığını sanıyor" ifadesini kullandı.

Gürsoy'un şehit yakınına yönelik hakaretini Ajans Haber'in manşete taşımasının ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu, Gürsoy'un şirketle ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Gürsoy, yeni bir skandala imza attı.

Kullandığı ifade nedeniyle şehit yakınından özür dilemesi beklenen Gürsoy, şehit yakını yerine eski şirketi İşbir'den özür diledi.

Şehit yakınına hakaret etmeyi kişisel bir tavır olarak nitelendiren Gürsoy, "Kişisel tavrım nedeniyle, istemeden vermiş olduğum sıkıntıdan dolayı İşbir camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.