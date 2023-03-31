Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan İBB çalışanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y hakkında soruşturma başlattı.

Tutuklandı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İBB'de insan kaynakları uzmanı

Solcu terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve yedili masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da bulunuyor.

TERÖR PAYLAŞIMLARI GÜNDEME TESPİT EDİLİNCE HESABINI KAPATTI

Eda Ezgi Yıldız, terör paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabını silerek kurtulmaya çalıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapan paylaşımlarda bulundu

dhkp-c terör örgütüne övgüler dizen eda ezgi yıldız'ın, twitter'da kemal kılıçdaroğlu lehine paylaşımları da dikkat çekiyor. yıldız, kılıçdaroğlu'nun reklamını paylaşarak, "sana söz umut bitmeyecek." yazdı.

Fetullahçı terör örgütü ile pkk, kılıçdaroğlu'na açıktan desteğini açıkça ilan etmişti

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Bese Hozat ve Mustafa Karasu, 7'li koalisyona destek mesajları verdi. Yapılan açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın gitmesi için seçim sonuna kadar eylemsizlik kararı alındığı vurgulandı.

İBB'den açıklama

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.