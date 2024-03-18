Şehit Onbeşlilere vefa sergisi!
Çanakkale Savaşı'nda mezun veremeyen lisenin öğrencileri "Vefa" sergisi açtı.
Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde "Çanakkale'nin onbeşlilerine Cumhuriyetimizin 100. yılının onbeşlilerinden vefa" seramik sergisi açıldı.
Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.
Lise, 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi, 1914-1918 yıllarında, öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na da katılması sonucu 1921 yılında mezun veremedi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise girişinde oluşturulan sergi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.