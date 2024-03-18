Şehit Onbeşlilere vefa sergisi!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise girişinde oluşturulan sergi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.