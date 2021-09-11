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Şehit Mücahit Sınırtepe'nin sosyal medya paylaşımı Türkiye'yi duygulandırdı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin sosyal medya paylaşımı duygulandırdı.

Mücahit Sınırtepe'nin 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından, kendi sosyal medya hesabı üzerinden "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

25 yaşında şehit düşen Mücahit Sınırtepe'nin henüz 2 ay önce evlendiği ve 4 çocuklu bir ailenin en büyük çoçuğu olduğu öğrenildi. Şehidin Kayseri'deki evi acı haberle yasa boğulurken şehidin 5 yıl önce yaptığı paylaşım tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

 

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