Şehit Gökhan Çakır'ın babası: Gökhanlar bitmez bu vatan bölünmez

Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.

Şehit askerlerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın İnegöl’deki ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Baba Hasan Çakır aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehit haberini duyanlar ise şehidin evinin önüne akın etti.

Şehit Gökhan Çakır'ın babası: Bir tane Gökhan gitti ama sabaha kadar bin tane Gökhan gelecek. O kanı yerde bırakmayacaklar.



🔹Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın acı haberi, Bursa’daki babaevine ulaştı.



📎https://t.co/KgQ4Dqxn2Q pic.twitter.com/tofKqj9jjq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021

"BİR TANE GÖKHAN GİTTİ SABAHA KADAR BİN TANE GÖKHAN GELECEK"

Taziye dileklerini kabul eden şehidin babası Hasan Çakır, objektiflere oldukça duygusal bir açıklama yaptı.

Baba Hasan Çakır, "Dostlar sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez şehitler ölmez. 3-5 ite biz kendimizi mi satacağız. Bak görün neler oluyor. Bugün bir tane Gökhan gitti ama sabaha kadar bin tane Gökhan gelecek.

"O KANI YERDE BIRAKMAYACAKLAR"

O kanı yerde bırakmayacaklar. Onun için hiç sıkıntım yok." şeklinde konuştu.

NİKAH KIYDI AMA DÜĞÜNÜ YAPAMADI

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününün ertelediği öğrenildi.