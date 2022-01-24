Şehit Gaffar Okkan'ın 21'inci ölüm yıl dönümü

Ali Gaffar Okkan, 1952 yılında Sakarya Hendek'te dünyaya geldi. 30 Eylül 1970'te Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisi'nden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

Çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan Okkan, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti. 1986'da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı ve 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

24 Ocak 2001'de saat 17.40 sularında Valilik binasına doğru giden Okkan, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit oldu. Polisler Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da bu hain saldırıda şehit düştü.

Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı

Görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliği pekiştiren, kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kadın polisler, Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle trafiği yönetti. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımı yaptı.

Diyarbakırspor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Okkan, yoğun mesaisine rağmen adeta bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi. Taraftarların maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Okkan, dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

Yaptığı tüm bu çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazanan Okkan, bölgede "Gaffar Baba" olarak anılmaya başlandı.

Diyarbakır Emniyet'i onu unutmadı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 24 Ocak 2001'deki hain saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u şu videoyla andı: