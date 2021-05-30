Şehit ailesinin hediye ettiği çoraplar askerlere ulaştırıldı
Şehit ailesi Sönmez çiftinin hediye ettiği çoraplar Mehmetçik'e ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kışlık çorapları Mehmetçiklerimize ulaştırdık. Şehidimizin değerli ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.
Bakanlık teşekkür mesajını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Paylaşılan mesajda hudutta nöbet tutan askerlere çorap dağıtımı yapıldığı sırada çekilen fotoğraflar da yer aldı.
Kahraman Şehidimiz P. Uzm. Çvş. Erdoğan Sönmez’in annesi Günay Sönmez ve babası İlyas Sönmez’in Doğu Anadolu’da görev yapan askerlerimize hediye ettiği 50 çift kışlık çorabı Mehmetçiklerimize ulaştırdık. Şehidimizin değerli ailesine teşekkür ediyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/pXT5eimxAz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Milli Savunma Bakanlığı "Kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in annesi Günay Sönmez ve babası İlyas SÖnmez'in Doğu Anadolu'da görev yapan askerlerimize hediye ettiği 50 çift çorabı Mehmetçiklerimize ulaştırdık" dedi.
Bakanlık yetkilileri gösterdikleri duyarlılık için şehidin ailesine teşekkür etti.
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