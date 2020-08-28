AjansHaber.com.tr Gündem Şehirleri kana bulayacak bombacı tutuklandı Şehirleri kana bulayacak bombacı tutuklandı Adana’da 35 kilo bombayla yakalanan PKK’lı zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. 28 Ağustos 2020 10:56 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 11:00 bomba pkk Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü 11 kilo altınla kayıplara karıştı Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Rus askeri aracı ABD zırhlı aracına çarptı
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