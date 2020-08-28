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Şehirleri kana bulayacak bombacı tutuklandı

Adana’da 35 kilo bombayla yakalanan PKK’lı zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

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