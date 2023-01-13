Şehirlerarası otobüs biletlerine zam gelecek mi? TOFED'den açıklama!
Şehirlerarası otobüs fiyatlarına 2023 yılı içinde zam yapılacak mı? TOFED Genel Başkanı Birol Özcan açıkladı.
Geçtiğimiz yıl, döviz kurlarındaki oynak durum sebebiyle akaryakıt fiyatlarının artması, otoyol maliyetlerinin yükselmesi gibi birçok farklı nedenden otobüs taşımacılığı da ciddi zamlar yapmıştı.
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Hatta bayram dönemi öncesinde bir anda 200 TL’lik zamlar dahi görülmüş, bu da fırsatçılık olarak adlandırılmıştı.
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Şu anda ise 600-700 kadar çıkan otobüs fiyatları halen görülebiliyor. Hal böyle olunca 2023’te de zam olabileceği beklentisi vardı.
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak." dedi.
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