Şehirden köye dönen kadınlar, Istranca Dağları'nda

Yüksek rakımlı ve havası temiz olan, 50 nüfuslu İncesırt köyü, doğal güzellikleriyle de öne çıkan bir yerleşim yeri.

Kentten köye dönüş yapan 10 aile bulunan İncesırt'ta kadınlar, tarım ve hayvancılık işlerinde eşlerinin en büyük yardımcısı oluyor. Kadınlardan bazıları kışlık odununu, bazıları ise kışlık yiyecek hazırlıklarını sürdürüyor.

"Zor şartları da var ama güzelliği de çok"

Şehirden köye göçen kadınlardan 60 yaşındaki Nefize Efe, AA muhabirine, köyde çok mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını belirten Efe, yaklaşık 10 yıl önce köyüne geri döndüğünü anlattı.

Eşinin isteğini kırmadan geldiği köyde huzurlu bir yaşama eriştiklerini ifade eden Efe, "Eşim çok meraklıydı koyun bakmaya. Köye geldik. Köye geldiğim için mutluyum. Şehirde bu güzelliği bulamayız." dedi.

Gençlere de köy yaşamını tavsiye eden Efe, şunları kaydetti:

"Burada yaşamak hakikatten güzel. Gençlere tavsiye ediyorum köylerine gelsinler. Şehirlerde fabrikalar çok ama sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, köyde o kadar çalışmak yok. Burada sabah, öğlen ve akşam hayvanlara bakıp diğer işlerimizi yapıyoruz. Gençler köylerinde çalışabilirler, göç etmesinler şehirlere. Köy hakikaten güzel. Sabah kalkıyorum hayvanları besledikten sonra çıkıyorum ağıldan eve gidiyorum. Çayımı demliyorum. Zor şartları da var ama güzelliği de çok. Orman içinde havası mis gibi."

"Köyde yaşamak hiç zor değil"

48 yaşındaki Ayşe Ege de İstanbul'da doğup büyüdüğünü, evlenip köye geldiğini söyledi.

Ege, 2010 yılından bu yana köyde yaşadığını belirterek, "Köyde temiz hava ve oksijen bol. Burada yaşamaktan çok mutluyum." dedi.

Şehir hayatına hiç özlem duymadığını dile getiren Ege, "Köye geleceğimi bilerek evlendim eşimle. O yüzden şehir hayatına bir özlemim yok. Köyde yaşamak hiç zor değil. Her şeyimiz çok rahat, eskisi gibi değil köy hayatı. Şimdi her şey elimizin altında, rahatız, huzurluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

"Köyde yaşam güzel"

65 yaşındaki Mükerrem Arıcı da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 2012'de sağlık sorunları nedeniyle köylerine döndüklerini ifade etti.

Arıcı, eşinin rahatsızlıklarına da köy havasının iyi geldiğini belirterek, "Köyde yaşam güzel." dedi.

Kırklareli'nden önceki yıllarda köyüne dönen 64 yaşındaki Gülizar Arat da köyde yaşamın şehre göre daha kolay ve huzurlu olduğunu söyledi.