Sefo, şarkısıyla doyasıya eğlenen çocukların okulunda konser verecek

Küçükçekmece'de bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin, 29 Ekim töreni hazırlıkları esnasında şarkıcı Sefo'nun "Bilmem mi" şarkısı ile eğlendikleri görüntüler izleyenleri mutlu etmişti.

10 numara ortam https://t.co/KJ8KCK1kX8 — s e f o (@sefo362) November 15, 2021

Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Sefo "10 numara ortam" mesajını yazdı.

Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü “10 numara ortam” notuyla paylaştı.



🔹"Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi. pic.twitter.com/M2IGC8zytg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 18, 2021

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 3 milyondan fazla kişinin izlediği video sonrası Sefo, konser için izin istedi. Ünlü rapçiye Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt geldi.

Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.