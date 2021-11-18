AjansHaber.com.tr Kültür Sanat Sefo o okula konsere gidiyor

Sefo, şarkısıyla doyasıya eğlenen çocukların okulunda konser verecek

İstanbul Küçükçekmece'deki bir okulda, çalan şarkıyla beraber doyasıya eğlenen çocukların videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı Sefo o okulda konser verecek.

Küçükçekmece'de bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin, 29 Ekim töreni hazırlıkları esnasında şarkıcı Sefo'nun "Bilmem mi" şarkısı ile eğlendikleri görüntüler izleyenleri mutlu etmişti. 

Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Sefo "10 numara ortam" mesajını yazdı. 

 

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 3 milyondan fazla kişinin izlediği video sonrası Sefo, konser için izin istedi. Ünlü rapçiye Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt geldi.

Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kıbrıslı Türk sanatçı Nihayet'in klibi Rumları
Sefo o okula konsere gidiyor
Günün her saatinde dinlenebilecek şarkı
Frida'nın otoportresi 34,9 milyon dolar
Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
İzmir'in "hayalet köyü"nde korku filmi çekiliyor